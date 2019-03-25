Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Kararı) Biz Bu İmzaya Karşıyız. Bunu Kabul Etmemiz Mümkün...
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasıyla ilgili Antalya'da konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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