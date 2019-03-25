Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Kararı) Biz Bu İmzaya Karşıyız. Bunu Kabul Etmemiz Mümkün...

Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Kararı) Biz Bu İmzaya Karşıyız. Bunu Kabul Etmemiz Mümkün...

51 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasıyla ilgili Antalya'da konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasıyla ilgili Antalya'da konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin bir kez daha uluslararası hukuku yok saydığını, bu kararın, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Antalya, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Golan Tepeleri, Güncel
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