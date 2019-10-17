Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı 9'unda başlattık. Dolayısıyla cevabımızı sahada verdik"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:23 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik."
Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak