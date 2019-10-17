Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı 9'unda başlattık. Dolayısıyla cevabımızı sahada verdik"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Trump'ın mektubu) Biz harekatı 9'unda başlattık. Dolayısıyla cevabımızı sahada verdik'

Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı 9'unda başlattık. Dolayısıyla cevabımızı sahada verdik"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik."

Çavuşoğlu: (Trump'ın mektubu) Biz harekatı 9'unda başlattık. Dolayısıyla cevabımızı sahada verdik

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:23 Kaynak: AA
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