Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye...
Son Dakika Politika Çavuşoğlu: '(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye...

Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye...

53 dakika önce

Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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