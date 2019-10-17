Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye...
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Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da."
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