Çavuşoğlu: "Tüm Bölücüler Karşıda İttifakın İçinde Yer Aldılar"
56 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:53 Kaynak: AA
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