Çavuşoğlu: "Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (7)

Çavuşoğlu: Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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