Çavuşoğlu: "Tüm Hizmetlerde Alanya İlklerin Şehri Oldu"
5 dakika önce
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni Binadan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Mehter Takımının gösterisi Video gösterimi Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni
Binadan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Mehter Takımının gösterisi
Video gösterimi
Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:56 Kaynak: AA
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