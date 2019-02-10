Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Tüm Hizmetlerde Alanya İlklerin Şehri Oldu"

Çavuşoğlu: "Tüm Hizmetlerde Alanya İlklerin Şehri Oldu"

5 dakika önce

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni Binadan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Mehter Takımının gösterisi Video gösterimi Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...

Çavuşoğlu:
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni
Binadan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Mehter Takımının gösterisi
Video gösterimi
Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:56 Kaynak: AA

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