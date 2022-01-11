Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısına katıldı: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan gündemiyle çevrim içi düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl kasım ayındaki İstanbul Zirvesi'yle Türk Konseyinin, Türk Devletleri Teşkilatına dönüşmesinin önemli bir milat olduğunu vurguladı.

Bu tarihi adımın önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türk dünyasının ünlü şairi Abay Kunanbay'ın "Başarının kaynağı birliktir." sözünü hatırlatarak "Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan'ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen Vizyon 2040 Belgesi'nin, iç ve dış sınamalarda gerekli iş birliği ve dayanışma çerçevesini çizdiğini kaydeden Çavuşoğlu, teşkilatın ortaya koyduğu daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, kalkınma ve iş birliği için en temel şartın, güvenlik ve istikrar olduğuna vurgu yaparak teşkilat bünyesinde güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

Bölgeler arasında gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için teşkilatın sunduğu iş birliği imkanlarından da azami ölçüde istifade edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu'nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız."

"Kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz"

Çavuşoğlu, bağımsızlığından bu yana Kazakistan'ın hep başarılı ve dengeli bir dış politika izlediğini belirterek "İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz." dedi.

"Bölgemiz jeopolitik ilgi odağı" diyen Çavuşoğlu, "Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliği ve refahın aktörleriyiz zira devletleri ve milletleri refah, istikrar ve barış yüceltiyor. Aynı şekilde iş birliği ve refahın artışı, barışın en büyük teminatı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, "Barış olan memlekette bereket olur" anlamına gelen "Beybit yerde bereket bar" Kazak atasözünü hatırlatarak "Barışı da ancak özümüzle ve birlikteliğimizle tesis edebiliriz. Özümüzü en iyi şekilde yansıtan Türk Devletleri Teşkilatı dayanışmamızın, refah, istikrar ve barışa yatırımımızın en etkili çatısıdır." diye konuştu.

Kazakistan'a güvendiklerini ve inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini, istikrar ve refah yolunda birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

(Bitti)