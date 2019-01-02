Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu : "Türk Dış Politikamızın Temel Çerçevesi Uygulamada Girişimci ve İnsani Dış Politikadır"

Çavuşoğlu : "Türk Dış Politikamızın Temel Çerçevesi Uygulamada Girişimci ve İnsani Dış Politikadır"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

Çavuşoğlu :
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı. (2)

Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak diyoruz ki, 'bu küresel sistem kapsayıcı bir şekilde reforma tabi tutulması lazım ki ve karar verme mekanizmaları değişmesi lazım ki var olan sorunlara çare bulabilsin, görünür olsun, itibarı artsın"

Çavuşoğlu: "Yurtta sulh, cihanda sulh her zaman mümkün olmayabilir. Bu dünyadaki gelişmelere bağlı. Biz bugün Afrin Harekatını yapıyorsak bunun bir gerekçesi var. Meşru zeminde gerektiği adımları da atmanız gerekiyor. Aynı şekilde Fırat Kalkanı"

Çavuşoğlu: "74'te Kıbrıs'a bu şekilde müdahale ettik. Bugün Ege konusunda gerilimler arttığı zaman Meclisimizin aldığı kararları hatırlatıyoruz. Bir taraftan sahil Güvenliğimiz diğer taraftan da tüm kurumlarımızla sert gücümüzü de gösterebiliyoruz"

Çavuşoğlu: "Bugün Türk Dış Politikamızın temel çerçevesi uygulamada girişimci ve insani dış politikadır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Jandarma, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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