Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, 'Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler' Hakkında Komisyonu Bilgilendirdi (1)

Çavuşoğlu, 'Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler' Hakkında Komisyonu Bilgilendirdi (1)

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Dışişleri Komisyonu'nda, 'Türk dış politikasındaki son gelişmeler' hakkında komisyonu bilgilendirdi.

Çavuşoğlu, 'Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler' Hakkında Komisyonu Bilgilendirdi (1), System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Dışişleri Komisyonu'nda, 'Türk dış politikasındaki son gelişmeler' hakkında komisyonu bilgilendirdi. 

Görüntü dökümü

-Çavuşoğlu'nun açıklaması

-Detaylar 

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ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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