Çavuşoğlu, 'Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler' Hakkında Komisyonu Bilgilendirdi (1)
23 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Dışişleri Komisyonu'nda, 'Türk dış politikasındaki son gelişmeler' hakkında komisyonu bilgilendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, TBMM'de Dışişleri Komisyonu'nda, 'Türk dış politikasındaki son gelişmeler' hakkında komisyonu bilgilendirdi.
Görüntü dökümü
-Çavuşoğlu'nun açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
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