Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Türk heyetinin Rusya'ya gideceğini duyurdu.



Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan bakan burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi.