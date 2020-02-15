Son Dakika › Dünya › Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek - Son Dakika Dünya
Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, İdlib konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Türk heyetinin Rusya'ya gideceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Türk heyetinin Rusya'ya gideceğini duyurdu.
Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan bakan burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:47
Son Dakika Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama