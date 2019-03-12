Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun Eş Başkanları Straw ve Smith'i Kabul Etti
55 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu İngilzi eş başkanlar Jack Straw ve Julian-Horn Smith, Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
- Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu
İngilzi eş başkanlar Jack Straw
ve Julian-Horn Smith,
Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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