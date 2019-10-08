Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla bir araya geldİ
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla bir araya geldİ

Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla bir araya geldİ

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla bir araya geldİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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