Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla bir araya geldİ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
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