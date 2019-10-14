Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Aile fotoğrafı çekimi

-Bakanın şeref defterini imzalaması


Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]