Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
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Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladıAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.
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