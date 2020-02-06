Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldıAzerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı

Azerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı

Bakü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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