Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldıAzerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
Azerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
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