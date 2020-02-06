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Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı?na katıldı
6 saat önce
'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
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