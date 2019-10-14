Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

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-----------------------------------Bakanın konuşması


Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
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