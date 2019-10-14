Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
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-----------------------------------Bakanın konuşması
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