Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
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