Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları konseyi toplantısı'nda konuştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.


Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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