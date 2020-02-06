Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Görüşmeden görüntü