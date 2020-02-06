Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü
7 saat önce
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştüAzerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad...
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü
Azerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.
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