Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı - BUDAPEŞTE
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Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı - BUDAPEŞTE

58 dakika önce

Türk Konseyi'nin Temsilcilik Ofisi açılışı için Macaristan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı.

Türk Konseyi'nin Temsilcilik Ofisi açılışı için Macaristan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı - BUDAPEŞTE

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55 Kaynak: AA
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