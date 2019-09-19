Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı - BUDAPEŞTE
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Türk Konseyi'nin Temsilcilik Ofisi açılışı için Macaristan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55 Kaynak: AA
Türk Konseyi'nin Temsilcilik Ofisi açılışı için Macaristan'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısı'na katıldı.
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