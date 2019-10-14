Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntüler

-Bakanın kurdele kesimi

-Piyano dinletisi