Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı
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Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Açılıştan görüntüler
-Bakanın kurdele kesimi
-Piyano dinletisi
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