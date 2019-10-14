Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldı

Azerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.