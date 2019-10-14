Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı
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Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldıAzerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldı
Azerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
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