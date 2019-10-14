Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

1 saat önce

Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldıAzerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldı

Azerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Azerbaycan, Bakü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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