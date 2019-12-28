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Çavuşoğlu: Türk milletinin geleceği için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"
6 saat önce
AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:02 Kaynak: AA
AK Parti Antalya İl Başkanlığı
AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
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