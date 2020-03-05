Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan ( Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır"

Serakib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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