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Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 karayolunun Trumba'dan ( Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır"
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