Çavuşoğlu, Türkevi Binası İnşaatında Düzenlenen Programda Konuştu - New
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türkevi inşaatı iskeletinin tamamlanması vesilesiyle düzenlenen programda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: AA
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