Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türkevi Binasının İnşaatını Ziyaret Etti - New

Çavuşoğlu, Türkevi Binasının İnşaatını Ziyaret Etti - New

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenen şantiye etkinliğine katıldı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenen şantiye etkinliğine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:21 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur İranlı Sinema Oyuncusu Meşayihi Hayatını Kaybetti Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 23:10:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türkevi Binasının İnşaatını Ziyaret Etti - New
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]