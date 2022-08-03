Toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-ASEAN 4'üncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda, ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirme irademizi vurguladık' dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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