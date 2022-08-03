Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı

03.08.2022 18:54

Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıKAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı

KAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-ASEAN 4'üncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda, ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirme irademizi vurguladık' dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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