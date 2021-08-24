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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor"

24.08.2021 13:25

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, bakanlık bir hatayı düzelttiği için bakanlığa saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, bakanlık bir hatayı düzelttiği için bakanlığa saldırıyor. Esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor" diye konuştu.

Türkiye ile Urugay arasında 'İstişare Mekanizmasının Kurulması ve Diploması Akademileri İş Birliği' anlaşmaları imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustill'in katıldığı imza töreni Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Törenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Hem baş başa hem de heyetler arasında görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ortaya çıkan tablo her açıdan olumlu ve geleceğe yönelik umut verici. Yıllık ticaret hacmimiz 2018 yılında 500 milyon dolara kadar çıkmıştı. Fakat 2019'da ve 2020'de bir düşüş başladı. Bunu pandemiye bağlıyoruz. 2020'de biraz artış var 2019'a göre ama 2021'de bu artış trendinin sürdüğünü görüyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Yapılan görüşmelerde örgütlü suçlar konusunun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Çiftlikbank dolandırıcılık şebekesinin 2 üyesinin yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi kararından dolayı memnuniyet duyduk. Uruguay'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Temyiz süreci var. Bu tamamlandıktan sonra bu iki kişinin iade edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İngiliz basınında yer alan "Türkiye'de iltica merkezi kurulması" iddialarına yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amerika'nın Afganistan'dan tahliye ettiği mültecileri geçici süreliğine Türkiye'de barındıracağına yönelik haberler çıktı. Hemen ABD Büyükelçiliği yalanladı ve biz de hemen bunu yalanladık. Çünkü böyle bir şey görüşülmedi, konuşulmadı. Gerçek dışı yalan bir haberdi. ABD de zaten bunu yalanladı. O gün de gördük ki İngiltere ile ilgili haberlerin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde kendi ülkesine saldırmaya başladılar. Sonrasında İngiliz basınında tweet atılan bir haberden bahsetmek istiyorum. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Zaten haberin içeriğine bakıldığı zaman haberde bahsedilen sözler İngiltere Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. Daha sonra İngiliz basını bu yanlışını anladı, bu tweeti sildi ve hatalı haberden dolayı da özür de diledi. Bu bir erdemdir."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MUHALEFETİ BU DURUMA DÜŞMEMELİ"

Bakan Çavuşoğlu, bu süreçte Dışişleri Bakanlığı olarak çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldığını hatırlatarak, "Bu haberler üzerine maalesef Türkiye'de bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi değerlendirerek bir taraftan ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı. Diğer taraftan da İngiliz hükümetine yönelik de onları da hedef alarak açıklamalar yaptı. Gerçekten ben buna çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Yalan, gerçek olmayan bir haber üzerine atlayıp bu kadar yanlış üzerine düşmemeli. Bu kadar gerçekten rencide edici durum olmamalı. Şimdi bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi? Çok doğru, teyit edebilir. Bu partilere baktığımız zaman geçmişte bakanlığımız düzeyinde değişik düzeylerde görev yapmış insanlar var. Bu kişilerin de bilgiye kolayca ulaşabilecek yetenekleri de var. Bu yetenekleri olmasa bile bakanlığımıza sorabilirler" şeklinde konuştu.

"ESASEN KENDİ YALANI ORTAYA ÇIKTIĞI İÇİN BİZE SALDIRIYOR"

İngiliz basının hatasını anlayıp sosyal medya paylaşımlarının silindiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "O paylaşımları alıntı yaparak paylaşım yapan genel başkanların tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Şimdi en son gördüm ki İngiliz Savunma Bakanı da bunun spekülasyon olduğunu, bazı ülkelerde çalışma yaptıklarını, Türkiye'nin bunun içinde olmadığını ima eden ve basını da 'spekülasyon yaptı' diye eleştiren bir açıklamasını şimdi buraya girerken gördüm. İngiltere reddediyor, haberi yapan basın reddediyor ama bizim muhalefet partileri gazetelerinde ve twetlerinde bizi eleştiriyorlar. Bakanlığımızı eleştirmeleri son derece garip. Bir genel başkan, Sayın Kılıçdaroğlu, bakanlık bir hatayı düzelttiği için bakanlığa saldırıyor. Esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor" açıklamasında bulundu.

"Amaç doğru bilgiyi elde etmek değil, yanlış bilgi üzerinden saldırmak"

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın her yerde mücadele ettiğini dile getirerek, "Böyle durumlarda da bunların yalanlarını düzeltmekle mücadele ediyor. Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Biz de ne bilgi istiyorsanız biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun ve gerçekçi olun ama burada amaç doğru bilgiyi elde etmek değil. Yanlış bilgi üzerinden saldırmak. Biz bunu afette de gördük, yangında da gördük. Biz yangınla mücadele ederken Antalya'ya gelen bu kişiler Yangın Koordinasyon Merkezi'ne gelip bilgi almak yerine göstermelik bir iki yere uğrayıp orada hükümeti ve tüm bu yangını söndürmek için mücadele edenleri eleştirerek geri döndüler" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA 200 CİVARINDA DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞIMIZ VAR"

Afganistan'dan tahliye edilecek Türk vatandaşlara ilişkin de bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" dedi.

(Mevlüt İşli - Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor' - Son Dakika


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