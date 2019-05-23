Çavuşoğlu: "Türkiye'de 40 Bin Civarındaki Ahıskalı Kardeşimize Vatandaşlık Veriyoruz"
12 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya geldi.
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