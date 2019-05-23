Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Türkiye'de 40 Bin Civarındaki Ahıskalı Kardeşimize Vatandaşlık Veriyoruz"

Çavuşoğlu: "Türkiye'de 40 Bin Civarındaki Ahıskalı Kardeşimize Vatandaşlık Veriyoruz"

12 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya geldi.
Çavuşoğlu: Türkiye'de 40 Bin Civarındaki Ahıskalı Kardeşimize Vatandaşlık Veriyoruz
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:48 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Güncel
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