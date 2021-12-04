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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması

04.12.2021 11:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya ile ticaret hacmini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız. Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya ile ticaret hacmini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız. Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız." dedi.

Antalya'da temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'nde İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında yaptığı konuşmada, İtalya ile Türkiye ilişkilerinin köklü geçmişi olduğunu, ilk diplomatik ilişkilerin 1856'da tesis edildiğini söyledi.

İtalya ile her alanda iş birliği yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, bir taraftan ikili ilişkileri geliştirirken diğer taraftan Libya ve diğer konular başta olmaz üzere bölgede barış ve istikrar için birlikte çalıştıklarını anlattı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile sık sık görüşerek, bilgi alışverişinde bulunduklarının vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İkili ticaret hacmimizi, ekonomik ilişkilerimizi, iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve yarar temelinde geliştirmek için çalışıyoruz. İtalya ile ikili dış ticaretimiz bu yıl 2019 yılı seviyesini geçiyor. Ekim ayı itibarıyla bile 2019 rakamını geçiyor, yani 19,1 milyar dolardı, bunu yakalıyoruz. Dış ticaretimizde tam bir denge var. 9,3 milyar dolar ihracat yapmışız, İtalya'dan da 9,2 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Yani her iki ülkenin yararına dengeli, sürdürülebilir bir ticaret. Bizim hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak. Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız. Hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak, önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine ulaşacağız."

"İtalya, Türkiye'ye 2020'de en çok yatırım yapan ülke oldu"

Çavuşoğlu, İtalya'nın Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan dolayı ilgisinin çok arttığını, geçen sene salgına rağmen İtalya'nın Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı.

25 sene öncesinde tüm dünyadan Türkiye'ye ancak bir yılda bu kadar yatırım gelebildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Salgına rağmen bir yılda, bir ülke 970 milyon dolar yatırım yaptı. Bu rakamla İtalya, Türkiye'ye 2020'de en çok yatırım yapan ülke oldu. Bu hızla devam ederse, şu anda Türkiye'de toplamda en büyük yatırımcı ülke Hollanda'dır. 27 milyar dolarlık bir yatırımı var. İtalya'nın Hollanda'yı geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Bunun Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirirken sadece her şeyi kendilerinden beklemenin doğru olmadığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş adamlarımızın girişimciliğine çok güveniyoruz. Türkiye'deki diplomatlar da yoğun şekilde çalışıyor. Diplomasi gerçekten o kadar çok katmanlı ki bugün. Sadece ekonomik alanda değil, diğer alanlarda da Dışişleri Bakanlığı'nın tek başına üstesinden gelebileceği bir alan değil. Çeşitlilik arttı, diplomasinin içindeki aktörlerin sayısı arttı. O nedenle fahri konsoloslara da önemli görevler düşüyor. İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan da önemli katkılar sağlayacak. İki ülke arasındaki ilişki turizm alanındaki iş birlikleri daha da geliştirecektir. Salgına rağmen sektörümüzün girişimciliği ve bu zor şartlara kendisini kısa sürede adapte etmesi sayesinde bu sene ülkemize gelen turist sayısı geçen seneye göre yaklaşık iki kat arttı. Ama bizim 2019 hedefini yakalayıp, üstüne koymamız lazım. 2023 hedefimiz 50 milyar dolardı, 2019'daki rakamlardan sonra 70 milyar dolara revize ettik."

İtalya ile Türkiye arasında turizm alanındaki iş birliğini artırmak için herkese önemli görevler düştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Antalya'nın dünyanın göz bebeği olduğunu ifade etti.

Antalya'nın sadece turizmin değil, diplomasinin de merkezi haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Antalya'da 44 fahri konsolos var. Yakında Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarla bir araya geleceğiz. Onlardan beklentilerimizi anlatacağız. Bu iş sadece araca CC plaka takmakla olmaz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması gerekiyor. Yurt dışındaki fahri konsoloslarla da bir araya gelerek, Türkiye olarak beklentilerimizi anlatacağız. Dinamik ve faal olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'na yoğun ilgi

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikincisini 11-13 Mart'ta düzenleyeceklerine değinen Çavuşoğlu, katılımın yoğun olacağını, şimdiden forum için çok talep olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Forumdaki amacımız dünyadaki gelişmeler burada değerlendirilsin, gelecekle ilgili önemli kararlar buradan alınsın. Bir yıl sonra da bunun değerlendirmelerini tekrar yapalım. 'Diplomasiyi yeniden kurgulamak' ana temasıyla düzenliyoruz. Tüm dünyayı Antalya'da buluşturacağız." dedi.

Görev süresini tamamlayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin yarın Türkiye'den ayrılacağını belirten Çavuşoğlu, büyükelçinin iki ülkenin ilişkilerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Gaiani da konsolosluğun hayırlı olmasını temenni ederek, güzel anılarla ülkeden ayrılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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