Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi İşçileriyle Öğle Yemeği Yedi
42 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarından detaylar ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi (Tülomsaş) işçileriyle öğle yemeği yedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:08 Kaynak: AA
Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?