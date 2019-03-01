Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi İşçileriyle Öğle Yemeği Yedi

Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi İşçileriyle Öğle Yemeği Yedi

42 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarından detaylar ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi (Tülomsaş) işçileriyle öğle yemeği yedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarından detaylar ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi (Tülomsaş) işçileriyle öğle yemeği yedi. Bakan Çavuşoğlu, yemeğin ardından fabrikada incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:08 Kaynak: AA

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