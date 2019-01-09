Çavuşoğlu - Türkiye'nin AB Üyeliği
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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