Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Türkiye'nin AB Üyeliği

Çavuşoğlu - Türkiye'nin AB Üyeliği

8 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
TBMM- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:47 Kaynak: AA

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