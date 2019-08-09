Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü"
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Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:23 Kaynak: AA
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