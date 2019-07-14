Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek
2 saat önce
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir.
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs
Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:02
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