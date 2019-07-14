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Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek

2 saat önce

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek, System.String[]
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:02 
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