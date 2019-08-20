Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor
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Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor

22 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İdlib'de Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.

Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:29 
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