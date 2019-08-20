Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor
22 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, dün İdlib
'de Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.
Çavuşoğlu, El Salvador
Dışişleri Bakanı Alexandra Hill
ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:29
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