Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin Libya'ya desteği) Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur"
29.12.2020 14:17
Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin Libya'ya desteği) Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur"
Çavuşoğlu: "( Türkiye'nin Libya'ya desteği) Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur"
Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin Libya'ya desteği) Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur' - Son Dakika
Son Dakika Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler Zile basarak "hırsızım" diyen polislere tereddütsüz kapıyı açtılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü