Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Açılış töreninde dua okunması Kurdele kesimi NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Açılış töreninde dua okunması

Kurdele kesimi

NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

-2-

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı

Türkiye, Japonya, Nagoya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]