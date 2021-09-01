Üye Girişi
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu Açıklaması

01.09.2021 14:38
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

ANKARA/YENİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışına ilişkin, "Açılışını yaptığımız Başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir.

ANKARA/YENİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışına ilişkin, "Açılışını yaptığımız Başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini ve selamlarını ileterek, bugünün tarihi bir gün olduğunu, gönüllerinde ayrı bir yeri olan Yeni Pazar'da yeni başkonsolosluğun açılışını yaptıklarını söyledi.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi noktasına ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, açılışı yapılan Başkonsolosluğun bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun açılması için gerekli izni veren ve resmi prosedürleri hızlı bir şekilde tamamlayan Sırbistan hükümetine teşekkür etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'i geçen yıl 6 Kasım'da Antalya'da ağırladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, o toplantıda resmi işlemlerin tamamlanması için ricada bulunduklarını ve döndükten sonra Selakovic'in süreci takip ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugünkü açılışla Yeni Pazar'da ilk başkonsolosluk açan ülkenin dışişleri bakanı olmaktan onur duyduğunu ve Bosna Hersek'in de Yeni Pazar'da başkonsolosluk açacağını duymaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Sırbistan'daki Sancaklı kardeşlerimiz ve ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımız, Türkiye ile Sırbistan arasında bir gönül bağıdır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Sancak bölgesinin bereketli topraklar olduğunu, siyasetçiler, ilim adamları ve her dalda sporcular yetiştirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, burada yetişen sporculardan kendilerinin de istifade ettiğini, bunlardan bir tanesinin de milli basketbolcu Mirsad Türkcan olduğunu söyledi.

Başkonsolosluğun görev bölgesinin çok geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Çavuşoğlu, bir vatandaş olarak Başkonsolosluğun mevkidaşı Selakovic'e de hizmet edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun açılmasıyla birlikte Türk şirketlerinin de bu bölgeye ilgisinin ve yatırımlarının artacağını düşündüklerini ve Türk şirketlerini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Taşyapı firmasının Yeni Pazar-Tutin arasındaki yolun modernizasyon çalışmasını yürüttüğünü aktaran Çavuşoğlu, şantiyeyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in 2017'de bu yolda geçirdiği bir kazada hayatını kaybettiğini ve yolun düzeltilmesi konusunda özel bir sorumluluk hissettiklerini kaydetti.

Sırbistan ve bu bölgeyle bağları güçlendirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Belgrad'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ikili ilişkileri nasıl geliştirileceğine dair görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Turizm, kültür ve eğitime de önem veriyoruz. Buradaki Türk Kültür Merkezinin de burada yaşayan Boşnak kardeşlerimiz tarafından çok ilgi gördüğüne şahit olduk. 240 öğrencisi var. İnşallah Belediye Başkanımızın desteğiyle kapasitesini daha da geliştiririz. Sancak halkının Türkiye'yi gönülden sevdiğini biliyoruz. Bilin ki bizde sizi gönülden, kalpten seviyoruz. Çanakkale savaşına gönüllü olarak katılıp şehit düşen Sancaklı Boşnakları rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında gösterdiğiniz dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. O gece Sancak halkı sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Bugün resmi açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir. Burası sizlerin de evidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene video mesaj gönderdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini 15:19 Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu 15:14 Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi 15:09 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı 14:54 Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu 14:45 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil 14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı 13:48 Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor 12:43 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:21 Murat Özdemir, aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı
15:12 Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
15:07 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu
14:44 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
14:37 Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü
14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
14:20 Ay-Yıldızlılar'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
Murat Özdemir, aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı Murat Özdemir, aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı         
15:21
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı         
15:18
Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak         
15:12
16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti         
15:08
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu         
14:52
Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü         
14:37
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim         
11:44
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 15:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement