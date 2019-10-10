Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler, rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim sorumludur

Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda


Türkiye'nin gerekeni yapacağını, güvenli bölge dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi.

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Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51 
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