Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim
oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri
sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler, rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim
sorumludur
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda
Türkiye'nin gerekeni yapacağını, güvenli bölge dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51
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