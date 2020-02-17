Çavuşoğlu: "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor"

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz.

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda nihai mutabakat için iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, İdlib'de son dönem yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Rusya, İdlib'de nihai mutabakat için iş birliğine devam ediyor. Bu konudaki son yanıtı, heyetimizin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmeden sonra öğreneceksiniz. Suriye sorununun Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini etkilemesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moskova'da heyetler arası görüşmelerin ardından, ilave toplantı yapılmasına gerek olup olmadığının değerlendirileceğini ifade etti.

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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