Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Türkiye'ye kimse talimat veremez, biz S-400'ü aldık
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Çavuşoğlu: Türkiye'ye kimse talimat veremez, biz S-400'ü aldık

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili yaşanan krize değinerek "Türkiye özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye'ye kimse talimat veremez. Hangi yaptırım olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Türkiye'ye kimse talimat veremez, biz S-400'ü aldık, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili yaşanan krize değinerek, "Türkiye özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye'ye kimse talimat veremez. Hangi yaptırım olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" diye konuştu.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, ABD'nin bir ürünü 'al' dediğinde alacak, 'Alma' dediğinde almayacak bir ülke değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin bu konuda duruşu gayet açık ve nettir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:53 
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya
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