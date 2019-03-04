Çavuşoğlu, Türkmen Aileyi Ziyaret Etti

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlaşması -Türkmen aileyi ziyaretinden detaylar HATAY - Kamp sokaklarında dolaşarak buradakilerle selamlaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen bir aileye misafir olarak onlarla sohbet etti.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlaşması

-Türkmen aileyi ziyaretinden detaylar HATAY - Kamp sokaklarında dolaşarak buradakilerle selamlaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen bir aileye misafir olarak onlarla sohbet etti.

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