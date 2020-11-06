Çavuşoğlu, Turkovic ve Radman ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Turkovic ve Radman ile görüştü
06.11.2020 17:34
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman Fotoğraf çekimi Toplantıdan detaylar ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Güney Doğu Avrupa...
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman
Fotoğraf çekimi
Toplantıdan detaylar ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı kapsamında Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman katıldı.
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