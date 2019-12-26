Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:09 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.
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