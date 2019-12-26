Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Çavuşoğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

Simone Kaslowski, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:09 Kaynak: AA
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