Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret ettiKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti
Karadağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
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