Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti

6 saat önce

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret ettiKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

Karadağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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