Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.