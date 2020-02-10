Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.


Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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