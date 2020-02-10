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Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
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