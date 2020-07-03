Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu:

"Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:30 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu: 'Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak' - Son Dakika

Son Dakika

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