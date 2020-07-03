Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu:
"Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:30 Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu: 'Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak' - Son Dakika
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