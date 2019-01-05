Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile görüştü.
Çavuşoğlu, yeni kurulan bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıracak Patrik kararnamesini Fener Rum Patrikhanesi'nden teslim almak için İstanbul'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun heyetindeki Klimkin ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:42 Kaynak: AA
Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Baskonia'yı 96-87 Deviren Fenerbahçe Beko, Üst Üste 12. Galibiyetini Aldı
Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi