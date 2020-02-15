Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yıl 56.'sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Antalya Diplomasi Tanıtımı Yan Etkinliğine katılmış ve 'Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf' başlıklı panelde konuşma yapmıştı. - MÜNİH

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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