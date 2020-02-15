Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü - Son Dakika

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Antalya Diplomasi Tanıtımı Yan Etkinliğine katılmış ve 'Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf ' başlıklı panelde konuşma yapmıştı. - MÜNİH

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yıl 56.'sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

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